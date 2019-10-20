В результате пожара на заводе в Китае погибло четверо

Новости мира:На китайском заводе в Фуцзянь произошел пожар.

В китайской провинции Фуцзянь в ночь на 20 октября произошел пожар, из-за которого четверо человек погибли, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает Xinhua.

"Около 2:30 утра местное пожарное управление получило сообщение о том, что загорелся завод по производству санитарно-технических изделий. Соответствующие отделы и сотрудники были направлены на место, чтобы потушить огонь и спасти людей", - говорится в сообщении.

За полтора часа пожар удалось ликвидировать, а трех раненых - госпитализировать.

Инцидент произошел на пятом этаже семиэтажного дома. На данный момент ведется расследование причин возгорания.