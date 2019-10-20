Тайфун в Японии: число жертв достигло 80 человек

Новости мира:Число жертв тайфуна в Японии возросло до 80.

В Японии количество погибших от тайфуна "Хагибис" возросло до 80 человек.

Об этом сообщает Kyodo.

"В воскресенье число погибших от тайфуна "Хагибис", который вызвал масштабные наводнения в Японии возросло до 80. Поисковые работы еще не завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десять человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений и ливней.

По данным Агентства по ликвидации пожаров и стихийных бедствий Японии, количество затопленных и поврежденных из-за тайфуна домов составляет 56 тысяч 753, что превысило показатель в 51 тысячу поврежденных зданий вследствие ливней прошлого года на западе Японии, в результате которых погибло более 200 человек.

Как сообщалось, тайфун "Хагибис", пронесшийся над Японией на прошлой неделе, стал самым мощным в стране за последние 60 лет. По данным метеорологов, тайфун принес до 40 процентов годовых осадков. Порывы ветра в эпицентре тайфуна превышали 200 километров в час.