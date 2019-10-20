В Бангладеш полиция начала стрелять по демонстрантам: есть погибшие

Новости мира:Протесты в Бангладеш: полиция открыла огонь по активистам.

В Бангладеш во время демонстрации граждан возмущенных сообщением в Фейсбук, якобы позорящим пророка Мухаммеда, полиция открыла огонь — по меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом сообщает AFP.

"По меньшей мере четверо человек были убиты и около 50 ранены в воскресенье, 20 октября, после того, как полиция открыла огонь по демонстрации бангладешских мусульман, выражавших возмущение Фейсбук-сообщением индуиста, которое якобы порочит пророка Мухаммеда", - говорится в сообщении.

Около 20 000 мусульман протестовали на молитвенной площадке в городе Борхануддин на крупнейшем острове Бангладеш — Бхола, призывая к смертной казни индуиста, которого арестовали в субботу по обвинению в разжигании межрелигиозной розни. Полиция заявила, что открыла огонь в целях самозащиты после того, как из толпы начали бросать камни в сторону правоохранителей.

В городе развернуты дополнительные полицейские подразделения.

Ожидается, что количество погибших может увеличиться, поскольку по меньшей мере семь из 43 человек, доставленных в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии.