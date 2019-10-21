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Индийских первокурсников заставили сдавать экзамен с коробками на голове (Фото)

Индийских первокурсников заставили сдавать экзамен с коробками на голове (Фото)
00:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В колледже Индии студенты должны были сдавать экзамен с коробками на голове.

В городе Хавера, штат Карнатака, в Индии первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен с картонными коробками на головах.

Таким образом администрация решила бороться со списыванием, сообщает Громадське со ссылкой на Times of India.

Такую защиту от списывания использовали во время экзамена по химии. Снимки студентов в картонных коробках разошлись в соцсетях и вызвали критику в Индии. В местном управлении образования назвали такое поведение со студентами «нечеловеческой идеей» и вынесли официальное предупреждение руководству учреждения.

Администрация колледжа уже извинилась за эту ситуацию, там отметили, что использовали коробки исключительно для борьбы со списыванием и не хотели унизить студентов. Также в администрации заявили, что перед этим получили согласие учеников на это.

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Индия, Студенты, Экзамены.
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