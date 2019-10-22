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Вторник, 22.10.2019

Как император Японии Нарухито вступил на престол (полное видео)

59-летний император Японии Нарухито официально вступил на престол. "Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и буду выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа", – заявил Нарухито в речи в императорском дворце. "Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем, а также будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благосостоянию и процветанию благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", – добавил он. На церемонию новый император прибыл в традиционном оранжевом одеянии. О вступлении на престол Нарухито объявил с 6,5 метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам. Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитого по средневековым лекалам; ее трон был чуть поменьше. Премьер-министр Японии тоже произнес приветственную речь перед собравшимися.
УНИАН
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09:13 Сегодня Телеграф
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