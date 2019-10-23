Скачать
Среда, 23.10.2019
Зеленский со Штайнмайером ждут скорейшего проведения "нормандской встречи"
Зеленский со Штайнмайером ждут скорейшего проведения "нормандской встречи"
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель
Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель

Ким Чен Ын распорядился снести на горе объекты Южной Кореи

Ким Чен Ын распорядился снести на горе объекты Южной Кореи
08:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Ким Чен Ын решил навести порядок на горе Кымгансан, снеся неугодные южнокорейские объекты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил курортную зону Кымгансан и приказал убрать все объекты, построенные Южной Кореей.

Об сообщает ЦТАК.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила южнокорейская сторона.

"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.

"Гора Кымгансан - это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже скала и дерево на ней ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - цитирует его агентство.

Ким Чен Ын с глазами "полными благородных блесков" на белом коне поднялся на заснеженную гору (Фото)

Туры на гору Кымгансан были начаты в 1998 году на фоне потепления межкорейских отношений, но были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейская туристка была застрелена охранником из КНДР.

Денуклеаризация: Южная Корея готова стать посредником в переговорах США и КНДР

Туры на гору рассматривались как один из крупных межкорейских совместных проектов, наряду с ныне неработающим промышленном парком Кэсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Кымгансан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Гороскоп на завтра, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
05 "Выписан добротно": Марчук назвал плюсы нового законопроекта о СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Матиоса уволили в запас
Матиоса уволили в запас
Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна
Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь