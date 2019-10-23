Ким Чен Ын распорядился снести на горе объекты Южной Кореи

Новости мира:Ким Чен Ын решил навести порядок на горе Кымгансан, снеся неугодные южнокорейские объекты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил курортную зону Кымгансан и приказал убрать все объекты, построенные Южной Кореей.

Об сообщает ЦТАК.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила южнокорейская сторона.

"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.

"Гора Кымгансан - это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже скала и дерево на ней ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - цитирует его агентство.

Туры на гору Кымгансан были начаты в 1998 году на фоне потепления межкорейских отношений, но были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейская туристка была застрелена охранником из КНДР.

Туры на гору рассматривались как один из крупных межкорейских совместных проектов, наряду с ныне неработающим промышленном парком Кэсон.