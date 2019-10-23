Гонконг отказался от закона, спровоцировавшего протесты

Новости мира:Власти Гонконга решили покончить с массовыми протестами, отозвав резонансное законодательство.

Законодательное собрание Гонконга в среду официально отозвало запланированное законодательство, которое позволило бы выдавать преступников на материковый Китай, но это решение, возможно, не приведет к концу многомесячных беспорядков, поскольку оно удовлетворяет лишь одно из пяти требований продемократических протестующих, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм ранее заявляла, что законопроект равно что мертв, и говорила, что другие требования, включая всеобщее избирательное право и амнистию для всех, кто обвиняется в беспорядках, находятся вне ее контроля.

Протестующие также призывают ее уйти в отставку и провести независимое расследование предполагаемой жестокости полиции во время массовых протестов.

Протестующие недовольны тем, что, по их мнению, Пекин посягает на формулу бывшей британской колонии "одна страна, две системы", закрепленную во время передачи в 1997 году, которая допускает широкие свободы города, недоступные на материке, такие как независимая судебная система.

Законопроект об экстрадиции позволил бы отправлять лиц, обвиняемых в совершении серьезных преступлений, на судебное разбирательство за границу, в том числе в контролируемые Коммунистической партией суды в Китае.

В то же время, как сообщает Financial Times, Китай, который неоднократно выражал уверенность в том, что Лэм и ее правительству удастся положить конец беспорядкам, разрабатывает план по замене ее на "временного" председателя.