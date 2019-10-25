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Суд продлил арест бывшему президенту Кыргызстана

Суд продлил арест бывшему президенту Кыргызстана
23:54 Пт, 25 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Арест экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продлен до 26 декабря.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву продлили арест на два месяца, до 26 декабря.

Об этом сообщает DW.

"Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев останется под арестом до 26 декабря. Такое решение принял суд Первомайского района Бишкека в пятницу, 25 октября", - сообщили адвокаты Атамбаева.

Отмечается, что мера пресечения продлена на время проведения судебного рассмотрения.

Ходатайство стороны защиты Атамбаева об изменении меры пресечения отклонено. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

Атамбаева подозревают в нескольких тяжких преступлениях, в том числе организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время беспорядков 7-8 августа. Ему были предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставке угля на столичную теплоцентраль. Атамбаев также подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных средств, коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

Напоминаем, бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО до 26 октября. Он отказался подписать следственные документы.

Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

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Суд, Арест, Президент, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан.
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