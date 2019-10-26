В Афганистане боевики убили по меньшей мере 27 гражданских

Новости мира:В Афганистане талибы напали на гражданских: по меньшей мере 27 человек погибли.

В двух провинциях Афганистана по меньшей мере 27 гражданских погибли вследствие нападения талибов.

Об этом информирует Prensa Latina.

"По меньшей мере 25 гражданских погибли в пятницу в ходе нападения группы талибов на военнослужащих афганской службы безопасности", - сообщил губернатор афганского района Эшкамиш провинции Тахар Абдул Каюм Кани.

После нападения афганская армия сообщила, что взяла под контроль Тахар.

Как отмечается, между тем талибы заявили о совершенном ими еще одном нападении смертника на военный конвой в восточном афганском регионе Джалалабад, вследствие которого погибли пять человек, в том числе двое гражданских.