Китай и США стали ближе к прекращению "торговой войны"

Новости мира:США и Китай продолжают работу над прекращением "торговой войны", в чем в пятницу уже преуспели.

Вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов уже завершены и обе стороны продолжат учитывать ключевые беспокойства друг друга. Об этом сообщил в субботу Министерство коммерции Китая, передает УНН.

По данным министерства, разговор состоялся 25 октября, на нем также присутствовал министр коммерции Чжун Шань.

"Обе стороны выразили намерение учитывать ключевые озабоченности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по ряду документов уже завершены", — говорится в заявлении ведомства.

В частности, как отмечается, в нем были достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США. Стороны пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции и мяса птицы, а также механизма по обмену информацией с гигиенических вопросов, касающихся соответствующей продукции.

"Стороны продолжат поддерживать друг с другом контакты на уровне глав делегаций, а на рабочем уровне — в экстренном режиме проводить консультации", — говорится в сообщении.