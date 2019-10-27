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В Гонконге сотни медиков присоединились к протестующим

В Гонконге сотни медиков присоединились к протестующим
02:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Протесты в Гонконге: сотни медиков присоединились к антиправительственным акциям.

Сотни медиков Гонконга присоединились к антиправительственным акциям протестующих. Об этом сообщает Reuters.

“Сотни медицинских работников Гонконга и других антиправительственных протестующих сплотились в финансовом центре города, протестуя против полицейской жестокости, что длится на протяжении уже более чем четырех месяцев столкновений с правоохранителями”, — говорится в сообщении.

Протестующие нападали на полицию с коктейлями Молотова и камнями, в частности, они светили лазерами в глаза полицейским и в видеофиксаторы, чтобы те не смогли идентифицировать протестующих по лицу.

Один из офицеров был ранен ножом в шею. Полиция отреагировала применением газа, водометами, резиновыми пулями и иногда боевыми патронами, были ранены несколько демонстрантов, многих из них лечили добровольцы.

Гонконг отказался от закона, спровоцировавшего протесты

Полиция опровергает обвинения в жестокости, заявляя, что проявляет максимальную сдержанность в ситуациях, угрожающих жизни, и предупреждает протестующих цветными знаками, перед тем, как они применят слезоточивый газ.

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Полиция, Протесты, Гонконг, Акция, Медики.
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