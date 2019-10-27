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В КНДР озвучили дату “конца дружеских отношений" Трампа и Ким Чен Ына

В КНДР озвучили дату “конца дружеских отношений" Трампа и Ким Чен Ына
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:"Конец дружбе": КНДР озвучила дату, когда закончатся "тесные личные отношения" Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации.

Об этом заявил высокопоставленный представитель КНДР Ким Ён Чхоля, пишет DW.

Отмечается, что Пхеньян установил в качестве этого срока конец 2019 года.

По словам Ким Ён Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры.

Денуклеаризация: Южная Корея готова стать посредником в переговорах США и КНДР

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

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Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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