В КНДР озвучили дату “конца дружеских отношений" Трампа и Ким Чен Ына

Новости мира:"Конец дружбе": КНДР озвучила дату, когда закончатся "тесные личные отношения" Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации.

Об этом заявил высокопоставленный представитель КНДР Ким Ён Чхоля, пишет DW.

Отмечается, что Пхеньян установил в качестве этого срока конец 2019 года.

По словам Ким Ён Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.