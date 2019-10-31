В Пакистане взорвался поезд: сгорели десятки людей

Новости мира:В Пакистане в четверг, 31 октября, произошел пожар в пассажирском поезде, в результате чего погибли более 60 человек.

В Пакистане в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 62 человека, десятки людей пострадали. Об этом сообщает GEO TV.

Отмечается, что поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров. Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, трупы будут идентифицированы с помощью ДНК.

Как сообщалось, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушения крыш из-за проливных дождей в Пакистане. Инциденты произошли в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.