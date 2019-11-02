В Дели ввели чрезвычайное положение из-за сильного смога

Новости мира:В столице Индии власти объявили чрезвычайное положение из-за сильного загрязнения воздуха.

В столице Индии Дели загрязнение воздуха достигло опасного для населения уровня. Местные власти объявили чрезвычайное положение. Как сообщает «Русская служба BBC», специальная комиссия Верховного суда ввела ограничения в самом городе и нескольких соседствующих штатах.В регионе приостановили строительные работы и запретили салюты.

Городские школы закрыты как минимум до следующего вторника. Местным жителям выдали более 5 миллионов респираторов. Глава городского правительства Арвинд Кеджривал заявил, что Дели превращается в "газовую камеру".

Тем временем, местные публикуют в соцсетях фотографии с окутавшим город смогом. Люди жалуются, что ситуация с каждым годом становится все хуже. Причиной загрязнения воздуха являются местные фермеры, которые привыкли сжигать стерню после сбора урожая.

На Севере Индии осенью ежегодно сжигают более 23 млн тонн таких отходов. Ситуацию усугубляют пуски салютов к празднику Дивали, выбросы автомобилей и производства, а также строительная пыль. Отмечается, что в составе смога присутствуют двуокиси углерода, азота и серы. Микрочастицы пыли также оседают в легких человека, а иногда и попадают прямо в кровеносную систему.