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В Дели ввели чрезвычайное положение из-за сильного смога

В Дели ввели чрезвычайное положение из-за сильного смога
00:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В столице Индии власти объявили чрезвычайное положение из-за сильного загрязнения воздуха.

В столице Индии Дели загрязнение воздуха достигло опасного для населения уровня. Местные власти объявили чрезвычайное положение. Как сообщает «Русская служба BBC», специальная комиссия Верховного суда ввела ограничения в самом городе и нескольких соседствующих штатах.В регионе приостановили строительные работы и запретили салюты. 

Городские школы закрыты как минимум до следующего вторника. Местным жителям выдали более 5 миллионов респираторов. Глава городского правительства Арвинд Кеджривал заявил, что Дели превращается в "газовую камеру".

Тем временем, местные публикуют в соцсетях фотографии с окутавшим город смогом. Люди жалуются, что ситуация с каждым годом становится все хуже. Причиной загрязнения воздуха являются местные фермеры, которые привыкли сжигать стерню после сбора урожая.

В столице Индии проблемы с водой

На Севере Индии осенью ежегодно сжигают более 23 млн тонн таких отходов. Ситуацию усугубляют пуски салютов к празднику Дивали, выбросы автомобилей и производства, а также строительная пыль. Отмечается, что в составе смога присутствуют двуокиси углерода, азота и серы. Микрочастицы пыли также оседают в легких человека, а иногда и попадают прямо в кровеносную систему.

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Индия, Дели, Столица, Чрезвычайное положение.
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