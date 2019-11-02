Торговое соглашение: Китай достиг принципиального консенсуса с США

Новости мира:Пекин заявляет, что достиг принципиального согласия с Вашингтоном по торговому соглашению.

Власти Китая достигли консенсуса по основным торговым вопросам с администрацией Белого дома.

Об этом сообщает CNBC.

"Власти Китая заявили в пятницу, что достигли принципиального консенсуса с США в ходе телефонного разговора торговых переговорщиков высокого уровня на этой неделе", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтгайзер 1 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждали основные вопросы, необходимые для подписания торгового соглашения между двумя государствами.

Известно, что накануне президент США Дональд Трамп заверил, что несмотря на отмену запланированного на 16 ноября саммита АТЭС в Чили Соединенные Штаты и Китай подпишут торговое соглашение.