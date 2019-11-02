Скачать
Суббота, 02.11.2019
Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА
Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА
В Австрии запретили курение в заведениях общепита
В Австрии запретили курение в заведениях общепита
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Торговое соглашение: Китай достиг принципиального консенсуса с США

Торговое соглашение: Китай достиг принципиального консенсуса с США
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Пекин заявляет, что достиг принципиального согласия с Вашингтоном по торговому соглашению.

Власти Китая достигли консенсуса по основным торговым вопросам с администрацией Белого дома.

Об этом сообщает CNBC.

"Власти Китая заявили в пятницу, что достигли принципиального консенсуса с США в ходе телефонного разговора торговых переговорщиков высокого уровня на этой неделе", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтгайзер 1 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждали основные вопросы, необходимые для подписания торгового соглашения между двумя государствами.

Китай готовится к введению пошлин на товары из Штатов

Известно, что накануне президент США Дональд Трамп заверил, что несмотря на отмену запланированного на 16 ноября саммита АТЭС в Чили Соединенные Штаты и Китай подпишут торговое соглашение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Соглашение, Торговое соглашение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 В Белом доме готовы к импичменту президента
04 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
05 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео о протестах в Ираке: Правительству нужно прислушаться к народу
Помпео: Правительству Ирака нужно прислушаться к народу
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Грузовик с 39 трупами: жертвы были вьетнамцами
Грузовик с 39 трупами: жертвы были вьетнамцами
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь