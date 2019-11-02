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Протесты в Гонконге: полиция применила водяные пушки

Протесты в Гонконге: полиция применила водяные пушки
12:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Полиция Гонконга использовала водяные пушки для разгона демонстрантов.

Полиция Гонконга в субботу применила водяные пушки для разгона участников акций протеста, устроивших беспорядки в этом специальном административном районе КНР, передает South China Morning Post.

Беспорядки произошли в районе Козуэй-Бэй, где расположены дорогие магазины и торговые центры. Один из магазинов в субботу подожгли.

Полиция разгоняет демонстрантов с улиц и обыскивает тех, кто пришел на акцию протеста в маске, скрывающей лицо. Автомобили с водяными пушками размещены в ряде районов Гонконга.

В субботу на улицы города вновь вышли тысячи демонстрантов. В основном они идут на акции в масках, несмотря на введенный недавно властями города запрет на них. Вечером 2 ноября в городском парке Виктория было запланировано мероприятие, связанное с выборами в органы местного самоуправления, которые пройдут позднее в ноябре.

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Однако марш и демонстрация в дневное время, перед собранием в парке, власти не согласовали, а жители города вышли на несогласованную акцию. Демонстрации и беспорядки в Гонконге не прекращаются с начала лета этого года. Акции привели к политическому кризису и к спаду в экономике региона.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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