Скачать
Суббота, 02.11.2019
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы

В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима

В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима
17:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Из-за этого был повышен уровень предупреждения о вулканической активности острова с одного до двух по пятибалльной шкале.

В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима на острове Иводзима, что в юго-западной японской префектуре Кагосима. Об этом сообщает японский общественный вещатель NHK.

Извержение вулкана произошло в 17:35 по местному времени, пишет издание со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Из-за этого был повышен уровень предупреждения о вулканической активности острова с одного до двух по пятибалльной шкале.

Вертолет Южной Кореи упал в море, семь человек пропали без вести

Людей в радиусе примерно одного километра от кратера призвали проявлять осторожность при падении вулканических пород. Людей, которые находились в пределах одного километра от кратера, призвали быть осторожными, чтобы не попасть под частицы вулканических пород.

Также людям, включая альпинистами, которые посещают вулканические районы, рекомендовали принять соответствующие защитные меры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Извержение вулкана, Вулкан, Сацума-Иодзима.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
05 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
&quot;Порядочность мертва&quot;: Сару Джессику Паркер &quot;обокрали&quot; на Хэллоуин (Видео)
"Порядочность мертва": Сару Джессику Паркер "обокрали" на Хэллоуин (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь