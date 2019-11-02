Новости мира:Из-за этого был повышен уровень предупреждения о вулканической активности острова с одного до двух по пятибалльной шкале.

В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима на острове Иводзима, что в юго-западной японской префектуре Кагосима. Об этом сообщает японский общественный вещатель NHK.

Извержение вулкана произошло в 17:35 по местному времени, пишет издание со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Из-за этого был повышен уровень предупреждения о вулканической активности острова с одного до двух по пятибалльной шкале.

Людей в радиусе примерно одного километра от кратера призвали проявлять осторожность при падении вулканических пород. Людей, которые находились в пределах одного километра от кратера, призвали быть осторожными, чтобы не попасть под частицы вулканических пород.

Также людям, включая альпинистами, которые посещают вулканические районы, рекомендовали принять соответствующие защитные меры.