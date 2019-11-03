Протесты в Гонконге: пострадали 17 человек

Новости мира:Во время новых протестов в Гонконге пострадали 17 человек.

В Гонконге в субботу, 2 ноября, не менее 17 человек получили ранения в ходе массовых антиправительственных выступлений, которые обернулись беспорядками. Об этом сообщает RTHK.

Все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

К настоящему времени несколько демонстрантов, получили травмы, уже выписаны из больниц.

Напоминаем, полиция Гонконга в субботу применила водяные пушки для разгона участников акций протеста, устроивших беспорядки в этом специальном административном районе КНР, передает South China Morning Post.