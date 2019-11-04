Протесты в Гонконге: пострадали более 50 человек

Новости мира:Во время протестов в Гонконге пострадали более 50 человек.

В результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.

Напоминаем, во время продемократической акции из-за политических разногласий мужчина напал с ножом на четырех человек. Об этом сообщает ВВС.