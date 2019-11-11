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Фукусиму хотят сделать центром возобновляемой энергетики

Фукусиму хотят сделать центром возобновляемой энергетики
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Фукусима превратится в центр возобновляемой энергетики в рамках проекта стоимостью $2,75 млрд.

Япония планирует превратить префектуру Фукусима, серьезно пострадавшую в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" ("Фукусима-Дайити") в 2011 году, в центр возобновляемой энергетики.

Власти страны готовят проект объемом 300 млрд иен ($2,75 млрд), предусматривающий строительство на территории префектуры 11 солнечных электростанций и 10 ветропарков совокупной мощностью 600 МВт электроэнергии.

Строительство первой солнечной электростанции начнется в январе 2020 года, сооружение всех объектов планируется завершить к марту 2024 года, сообщает агентство Bloomberg.

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Правительство Японии предоставит субсидии в размере 30 млрд иен на реализацию этого проекта, Development Bank of Japan и Mizuho Bank планируют обеспечить финансирование, пишет газета Nikkei.

Строительство солнечных и ветроэлектростанций на территории, загрязненной радиацией после аварии на АЭС, поможет оживить регион, говорит Масаси Такеучи, отвечающий за энергетику в правительстве префектуры Фукусима.

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По его словам, первая солнечная электростанция мощностью 20 МВт будет построена в городе Минамисома в северной части префектуры Фукусима.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 года.

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АЭС, Япония, Фукусима.
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