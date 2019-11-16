Си Цзиньпин призывает остановить насилие в Гонконге

Новости мира:Лидер Китая Си Цзиньпин хочет остановить насилие в Гонконге.

Лидер КНР на саммите стран БРИКС призвал прекратить насилие в Гонконге и выразил решимость противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела этого региона Китая.

Об этом сообщает Prensa Latina.

"В своем выступлении на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) лидер КНР призвал удвоить усилия для восстановления спокойствия в Специальном административном регионе Гонконг и определил этот вопрос как "неотложную задачу".

Отмечается, что Си Цзиньпин выразил решительную поддержку мерам, принятым главой администрации Гонконга Кэрри Лам, местной полицией и судебными органами для преодоления кризиса и наказания нарушителей общественного порядка.

Китайский лидер также подчеркнул, что его страна настроена защищать национальный суверенитет и безопасность и противодействовать любому иностранному вмешательству в дела Гонконга.

Напоминаем, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать протесты, которые периодически сопровождаются блокированием улиц и актами вандализма.

1 октября в ходе ожесточенных столкновений с демонстрантами полицейские застрелили протестующего. Во время последней вспышки протестов в городе было задержано более 200 человек, ранения получили по меньшей мере 54 демонстранта.