Выборы в Шри-Ланке начались с обстрелов избирателей

Новости мира:В Шри-Ланке проходят выборы, есть первые инциденты.

Шри-Ланке проходят выборы президента.

Как сообщает Reuters, основными претендентами на пост главы государства являются бывший министр обороны страны Готабай Раджапакса и экс-министр Саджит Премадаса.

Всего в стране зарегистрировано 35 кандидатов в президенты.

Право голоса на Шри-Ланке имеют около 16 млн человек.

В бюллетене избиратель имеет право выбрать до трех кандидатов в порядке предпочтения.

Вскоре после начала голосования полиция сообщила, что группа неизвестных открыла огонь по автобусам, которые перевозили мусульман на избирательный участок в районе Анурадхапура в центральной части Шри-Ланки. Пострадавших нет.