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Столицу Индии затянуло густым смогом: власти закрыли школы

Столицу Индии затянуло густым смогом: власти закрыли школы
15:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru

Новости мира:Около 1800 учебных заведений Нью-Дели закрыты из-за сильного смога.

Уровень загрязнения воздуха в столице Индии Нью-Дели достиг критического уровня. Власти распорядились на два дня закрыть школы.

Жители Нью-Дели страдают от густого смога. Уровень загрязнения воздуха превысил отметку в 455 пунктов при допустимом показателе в 60 пунктов. В городе на два дня закрыто около 1800 учебных заведений.

Жители индийской столицы жалуются на проблемы с дыханием, боль и резь в глазах и горле. Особую трудность в эти дни испытывают люди с астмой и другими заболеваниями легких.

Причиной сильного смога стало огромное количество машин в мегаполисе, работа теплоэлектростаций и ведущиеся строительные работы. Кроме того, в конце сельскохозяйственных работ фермеры, игнорируя запреты, сжигают стерню, подготавливая почву к новым посадкам. Дым с полей распространяется по окрестностям.

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Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, власти города ограничивают движение транспорта, приостанавливают работу теплоэлектростанций и строительных площадок. Кроме того, планируется поливать водой улицы, однако всех этих мер недостаточно для решения проблемы.

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Индия, Погода, Нью-Дели, Смог.
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