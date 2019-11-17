Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня
Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня
От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки
От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки
Сербия - Украина: сербы снова забили (Видео)
Сербия - Украина: сербы снова забили (Видео)
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Тела тысяч мертвых птиц усеяли побережье индийского озера (Видео)

Тела тысяч мертвых птиц усеяли побережье индийского озера (Видео)
16:13 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:В районе озера Самбхар в Индии погибли более десяти тысяч птиц.

Специалисты считают, что 10 тысяч птиц могли погибнуть близ крупнейшего в Индии соленого озера Самбхар (штат Раджастхан) от "птичьего ботулизма", передает телеканал NDTV.

По данным ТВ, в районе озера в штате Раджастхан в течение недели погибли 10 тысяч птиц. Отмечается, что большинство из них были перелетными, они прилетают туда на зимовку. Ранее считалось, что птицы могли погибнуть от птичьего гриппа, что показали лабораторные анализы.

Теперь специалисты полагают, что пернатые скончались от заболевания "птичий ботулизм", которое возникает при отравлении ядовитыми веществами, передает телеканал.

Близ озера сейчас работают 70 специалистов индийского ведомства по борьбе с ЧС. Их задача – утилизировать останки погибших птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространения ботулизма.

В пятницу высокий суд штата призвал власти выяснить причины массовой гибели птиц и определил дату – 22 ноября – для слушаний по данной проблеме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Эпидемия, Птицы, Раджастхан, Самбхар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
03 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
04 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
05 Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Затишье перед бурей: в Венеции упал уровень воды
Затишье перед бурей: в Венеции упал уровень воды
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Психическое здоровье: Скалецкая призвала &quot;сломать советскую структуру&quot;
Скалецкая призвала "сломать советскую структуру"
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь