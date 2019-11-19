В Китае еще один человек заболел бубонной чумой

Новости мира:В Китае обнаружили бубонную чуму у 55-летнего мужчины, который съел дикого кролика.

В Китае зафиксировали случай бубонной чумы. Болезнь обнаружили у 55-летнего мужчины, передает The Washington Post.

Подозревают, что он заболел из-за того, что плохо приготовил мясо дикого кролика и съел его. На данный момент пациент находится в больнице, а 28 человек, с которыми больной находился в тесном контакте, изолировали. В сообщении отмечается, что у них симптомов бубонной чумы не обнаружили.

Также известно, что ранее во Внутренней Монголии зафиксировали еще два случая данной болезни.

Чума - инфекционное заболевание, передающееся человеку от крыс или блох. Чаще всего болезнь распространяется воздушно-капельным путем, но может передаваться и через блоху, которая перепрыгнула с больного на другого человека.