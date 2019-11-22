В Таиланде произошла серия землетрясений: жуткое видео

На границе Лаоса и Таиланда утром 21 ноября прошла серия землетрясений, передает Синьхуа. На лаосской территории в 04:03 по местному времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9, в 06:50 - магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в городе Луангпхабанг на севере страны и столице Вьентьяне. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало. В ряде провинций на севере Таиланда и в столице Бангкоке люди, находившиеся в высоких зданиях, ощутили толчки. Сейсмическая служба сообщила, что пока нет сведений о жертвах и она будет следить за состоянием исторических памятников, расположенных в пострадавших районах.