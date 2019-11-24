Выборы в Гонконге: избиратели демонстрируют рекордную явку

Новости мира:В Гонконге на фоне протестов проходят местные выборы.

Жители Гонконга избирают новый региональный совет автономной территории Китая. Перед избирательными участками наблюдаются длинные очереди желающих проголосовать.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года

Демократы убеждены, что такой большой показатель желающих проголосовать станет предупреждением правительству Гонконга. Эти выборы они рассматривают как проверку легитимности для главы администрации Гонконга Керри Лам.

Поучаствовать в голосовании могут примерно 4 млн жителей района, а это практически на 400 тысяч человек больше, чем четыре года назад.

Известно, что на время проведения выборов протесты затихли.