В Афганистане талибы атаковали полицейский участок: много погибших

Новости мира:Талибы напали на полицейский участок в Афганистане, 8 погибших.

Боевики движения "Талибан" напали на полицейский участок в уезде Каджран в афганской провинции Дайкунди.

Как сообщила пресс-секретарь администрации губернатора Дайкунди Сакине Ихсани, в результате нападения погибли восемь и ранения получили четыре полицейских.

По ее словам, в результате вспыхнувшей после нападения перестрелки уничтожено 25 талибов.

Движение "Талибан" пока не прокомментировало инцидент.

Напомним, в Южно-Китайском море между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами произошел мощный взрыв.