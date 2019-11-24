В Афганистане талибы атаковали полицейский участок: много погибших

Боевики движения "Талибан" напали на полицейский участок в уезде Каджран в афганской провинции Дайкунди.
Как сообщила пресс-секретарь администрации губернатора Дайкунди Сакине Ихсани, в результате нападения погибли восемь и ранения получили четыре полицейских.
По ее словам, в результате вспыхнувшей после нападения перестрелки уничтожено 25 талибов.
Движение "Талибан" пока не прокомментировало инцидент.
Напомним, в Южно-Китайском море между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами произошел мощный взрыв.