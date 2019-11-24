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В Афганистане талибы атаковали полицейский участок: много погибших

В Афганистане талибы атаковали полицейский участок: много погибших
19:45 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:Талибы напали на полицейский участок в Афганистане, 8 погибших.

Боевики движения "Талибан" напали на полицейский участок в уезде Каджран в афганской провинции Дайкунди.

Как сообщила пресс-секретарь администрации губернатора Дайкунди Сакине Ихсани, в результате нападения погибли восемь и ранения получили четыре полицейских.

По ее словам, в результате вспыхнувшей после нападения перестрелки уничтожено 25 талибов.

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Движение "Талибан" пока не прокомментировало инцидент.

Напомним, в Южно-Китайском море между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами произошел мощный взрыв.

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Афганистан, Талибан, Нападение, Каджран, Дайкунди.
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