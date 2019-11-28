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Китай раскритиковал подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай раскритиковал подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Министерстве иностранных дел Китая резко отреагировали на подписание президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выступило с нотой протеста после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

"Подписание американской стороной так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также ничем неприкрытой гегемонией. Правительство и народ Китая выражают решительный протест", - говорится в заявлении.

Трамп подписал законы о демократии в Гонконге

МИД КНР подчеркнул, что "решимость китайского правительства противостоять любому вмешательству внешних сил в дела Гонконга и приверженность принципу "одна страна - две системы" являются непоколебимыми".

Наконец Пекин призвал Вашингтон "не противодействовать" и предупредил, что иначе китайская сторона обязательно применит контрмеры.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал принятые почти единогласным голосованием в Конгрессе США законы S.1838 и S.2710, которые поддерживают демократические протесты в Гонконге и создают дополнительное давление на официальную власть в Пекине.

Первый закон, проект которого был почти единогласно утвержден в обеих палатах Конгресса США на прошлой неделе, ограничивает торговые привилегии с американской стороны для Китая. Для того, чтобы они продолжались, Государственный департамент ежегодно должен подтверждать достаточную автономию Гонконга от материковой КНР.

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Второй документ, в частности, запрещает продажу в Гонконге средств, используемых силовиками для разгона массовых акций протестов.

В Гонконге с июня проходят массовые акции протеста. В начале сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать борьбу за свободу от коммунистической диктатуры КНР.

Протесты периодически сопровождаются блокированием улиц и столкновениями. 18 ноября полиция Гонконга штурмовала местный университет после около двух дней противостояния с протестующими, против которых применяла слезоточивый газ и водяные пушки.

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Китай, США, КНР, Гонконг, Дональд Трамп, МИД Китая.
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