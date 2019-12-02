Китай ввел санкции против США из-за поддержки протестов в Гонконге

Новости мира:Правительство Китая приняло решение приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами.

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение заявок морских судов США на заход в Гонконг. Об этом сообщает AFP.

Введение санкций против Human Rights Watch официальный Пекин объяснил тем, что организация поддерживает протестующих в Гонконге. В этом Китай увидел поддержку экстремизма.

Также, по данным издания, китайское правительство приостановило рассмотрение заявок американских судов на заход в Гонконг.

Введением санкций Китай ответил на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге, который позволяет применять экономические и дипломатические санкции против нарушителей. 28 ноября этот закон подписал президент США Дональд Трамп.

В МИД Китая заявили, что подписанный Трампом закон в поддержку протестующих в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Китая.