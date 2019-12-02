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Япония купит остров для ВВС США

Япония купит остров для ВВС США
19:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Из открытых источников

Новости мира:Япония купит остров для военных учений США.

Японское правительство согласилось выкупить из частной собственности необитаемый остров Магесима, на юго-западе страны, за $146 миллионов для учений ВВС США.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихиде Суга, сообщает Kyodo News.

"Важно обеспечить площадку для практики с точки зрения безопасности, поэтому мы будем продолжать пытаться построить постоянный объект в ближайшее время", - заявил Суга.

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Как отмечается, договоренность о покупке острова в префектуре Кагосима была достигнута в прошлую пятницу, 29 ноября.

Территория острова составляет 8 кв. км.

На данный момент тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио. Однако Соединенные Штаты попросили Японию изменить место учений из-за того, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

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Ранее в МИД Японии выразили убежденность, что присутствие американских войск положительно сказывается на безопасности в регионе.

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США, Япония, ВВС США, Магесима.
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