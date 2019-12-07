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Протесты в Гонконге: КНР предостерегла Канаду от наложения санкций

Протесты в Гонконге: КНР предостерегла Канаду от наложения санкций
05:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Китай предостерег Канада, если те начнут процедуру санкций из-за протестов в Гонконге.

КНР готова принять "крайне решительные контрмеры”, если Канада начнет процедуру наложения санкций на китайских чиновников за нарушение прав человека.

Об этом в Монреале заявил посол Китая в Канаде Конг Пейву, комментируя заявление двух канадских сенаторов о внесении на следующей неделе законопроекта с призывом о наложении санкций на китайских должностных лиц за нарушения прав человека, в частности в Гонконге, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы выступаем решительно против подобных действий. Думаю, это серьезно повредило бы нашим двусторонним отношениям. Мы будем принимать очень решительные контрмеры”, - сказал Пейву.

По мнению китайского дипломата, принятие подобной резолюции было бы расценено Пекином как вмешательство во внутренние дела. “Это не в интересах канадской стороны, поэтому мы надеемся, что подобная опасная деятельность будет прекращена”, - отметил посол.

Стоит отметить, что в Канаде полномочия накладывать международные санкции должно правительство, а не парламент. Однако единодушная поддержка резолюции законодателями заставит правительство принять соответствующие меры.

Китай ввел санкции против США из-за поддержки протестов в Гонконге

Отношения между Китаем и Канадой существенно ухудшились после того, как в конце прошлого года в аэропорту Ванкувера на запрос США был задержан финансового директора и дочь основателя китайской корпорации Huawei Менг Ванжу. Впоследствии Китай арестовал двух канадцев - предпринимателя Майкла Спейвора и бывшего дипломата Майкла Коврига, против которых выдвинули обвинения в создании угрозы национальной безопасности КНР.

Канада считает задержание своих граждан политически мотивированными и требует немедленного их освобождения. Поддержку Оттаве уже выразило много стран, среди которых Германия, ЕС, США, Великобритания и другие.

Китай также наложил ограничения на импорт канадского рапса и свинины. Однако недавно ограничения по ввозу свинины были сняты.

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Китай, Санкции, КНР, Гонконг, Канда.
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