Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел

Новости мира:Колонна машин премьера Афганистана попала под обстрел на севере страны.

Неизвестные обстреляли в провинции Баглан колонну автомобилей, в одной из которых находился действующий премьер-министр Афганистана, кандидат в президенты Абдулла Абдулла, сообщили в субботу местные СМИ.

"Автомашины были обстреляны неизвестными из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Келагай провинции Баглан, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Абдулла в субботу провел встречу со своими сторонниками в городе Пули-Хумри, административном центре провинции Баглан.

СМИ со ссылкой на представителей Абдуллы сообщают, что кандидат в президенты в ближайшие дни встретится со своими сторонниками в северных провинциях Кундузе, Тахаре, Бадахшане, Сри-Пуле, Джаузджане и Фарьябе.