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В Гонконге задержали пятерых подростков: их подозревают в убийстве

В Гонконге задержали пятерых подростков: их подозревают в убийстве
20:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция Гонконга задержала пятерых подростков по подозрению в убийстве во время протестов.

В Гонконге задержали пятерых подростков по подозрению в соучастии по делу убийства 70-летнего мужчины во время протестов.

Об этом сообщает South China Morning Post.

«После расследования трое юношей и две девушки были арестованы в Шеунг Шуй и Тай По за убийство, участие в беспорядках и нанесение ранений окружающим», - говорится в заявлении управления полиции.

Подростки 15-18 лет были задержаны в связи с делом об убийстве 70-летнего уборщика, в которого попали камнем во время столкновений между гонконгскими протестующими и полицией 13 ноября.

Полиция предложила награду в размере 102 тысяч долларов США за информацию об убийце мужчины, однако по словам источника издания, аресты были произведены на основе собственного расследования полиции и не имели ничего общего с наводками за потенциальное вознаграждение.

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Как отмечает издание, согласно особенностям гонконгского законодательства, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и самому убийце.

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Китай, Полиция, Протесты, Гонконг, Азия.
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