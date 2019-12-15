В Индии происходят массовые беспорядки из-за нового закона о гражданстве

Новости мира:В Индии активисты организовали масштабные протесты.

На северо-востоке Индии продолжаются беспорядки из-за принятого на днях нового спорного закона о гражданстве. На фоне беспорядков, в результате которых уже погибли по меньшей мере два человека, США и Великобритания объявили предупреждение своим гражданам относительно путешествиям в этот регион Индии, сообщает Радио Свобода.

Сотни протестующих собрались в столице Индии Нью-Дели с призывом к правительству отозвать закон, который, по их словам, «разделит светскую страну по религиозным признакам». В штате Западная Бенгалия протестующие подожгли железнодорожный вокзал.

Напряженность возросла в городе Гувахати, штат Ассам. Именно там 12 декабря два человека погибли и 26 были госпитализированы после того, как силовики открыли огонь по протестующим. Власти заблокировали в Ассаме интернет до 16 декабря, большинство магазинов закрыты.

11 декабря парламент Индии принял закон, дающий право на получение гражданства нелегальным мигрантам - немусульманам из преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана.

Закон предоставляет право на получение гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года. Критики закона утверждают, что он является дискриминационным. Власти утверждают, что благодаря этому закону люди, бежавшие от религиозных преследований, получат убежище.