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В Индии происходят массовые беспорядки из-за нового закона о гражданстве

В Индии происходят массовые беспорядки из-за нового закона о гражданстве
00:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Индии активисты организовали масштабные протесты.

На северо-востоке Индии продолжаются беспорядки из-за принятого на днях нового спорного закона о гражданстве. На фоне беспорядков, в результате которых уже погибли по меньшей мере два человека, США и Великобритания объявили предупреждение своим гражданам относительно путешествиям в этот регион Индии, сообщает Радио Свобода.

Сотни протестующих собрались в столице Индии Нью-Дели с призывом к правительству отозвать закон, который, по их словам, «разделит светскую страну по религиозным признакам». В штате Западная Бенгалия протестующие подожгли железнодорожный вокзал.

Напряженность возросла в городе Гувахати, штат Ассам. Именно там 12 декабря два человека погибли и 26 были госпитализированы после того, как силовики открыли огонь по протестующим. Власти заблокировали в Ассаме интернет до 16 декабря, большинство магазинов закрыты.

11 декабря парламент Индии принял закон, дающий право на получение гражданства нелегальным мигрантам - немусульманам из преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана.

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Закон предоставляет право на получение гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года. Критики закона утверждают, что он является дискриминационным. Власти утверждают, что благодаря этому закону люди, бежавшие от религиозных преследований, получат убежище.

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Индия, Митинг, Протесты, Беспорядки, Нью-Дели.
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