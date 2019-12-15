Минобороны Японии планирует начать разработку истребителей-невидимок

Новости мира:Министерство обороны Японии запросит почти $100 миллионов на разработку самолетов-невидимок.

Военное ведомство Японии рассчитывает получить из бюджета почти $100 миллионов на разработку истребителей-невидимок.

Об этом сообщает NHK.

«Министерство обороны Японии намеревается запросить более 10 миллиардов иен (или более 92 миллионов долларов) для разработки истребителей-невидимок, которые придут на смену стареющим самолетам воздушных Сил самообороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военное ведомство хотело бы получить эти средства уже в следующем финансовом году, который начинается в апреле.

Кроме того, минобороны Японии может запросить дополнительный бюджет на разработку беспилотников для поддержки истребителей.

Как ожидается, министр обороны Таро Коно и министр финансов Таро Асо обсудят сумму военного бюджета на следующей неделе.