Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Витренко назвал причину подорожания газа
Витренко назвал причину подорожания газа
Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

Торговая война на паузе: Китай пока не будет повышать пошлины на товары из США

Торговая война на паузе: Китай пока не будет повышать пошлины на товары из США
08:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США.

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введения дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе автомобили и автозапчасти.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

"Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из США временно откладывается с 12:01 по местному времени (6:01 по киевскому времени - ред). Ранее запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США снова временно откладывается", - говорится в документе.

В КНДР сообщили, что готовы подавить "ядерную угрозу со стороны США"

Как отмечается в заявлении, ведомство планирует продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий товаров из Соединенных Штатов.

В минувшую пятницу США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая в размере 15% на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря. В этот же день КНР и Соединенные Штаты достигли соглашения по первой фазе торговой сделки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Пошлины, Торговое соглашение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 8 нарушений режима &quot;тишины&quot;: погиб украинский военный
На Донбассе 8 нарушений режима "тишины"
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Штормовой ветер во Франции: двое погибших
Штормовой ветер во Франции: двое погибших
Продукты, опасные для здоровья малышей
Продукты, опасные для здоровья малышей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь