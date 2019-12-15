Торговая война на паузе: Китай пока не будет повышать пошлины на товары из США

Новости мира:Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США.

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введения дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе автомобили и автозапчасти.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

"Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из США временно откладывается с 12:01 по местному времени (6:01 по киевскому времени - ред). Ранее запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США снова временно откладывается", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, ведомство планирует продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий товаров из Соединенных Штатов.

В минувшую пятницу США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая в размере 15% на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря. В этот же день КНР и Соединенные Штаты достигли соглашения по первой фазе торговой сделки.