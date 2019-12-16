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Протесты в Индии: количество погибших возросло

Протесты в Индии: количество погибших возросло
04:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Массовые беспорядки в Индии: число жертв возросло до 6.

Во время протестов против нового закона о гражданстве, которые продолжаются в Индии уже пять дней, погибли по меньшей мере шесть человек. Сильные схватки в воскресенье, 15 декабря, проходят в крупнейшем городе штата Ассам Гухавати.

По данным местных властей, в штате четыре человека были застрелены полицией, передает агентство AFP. Еще один человек погиб в подожженном магазине, и еще один — из-за столкновений во время протестов. В субботу на улицы города вышли около пяти тысяч человек, которые пели и скандировали лозунги против нового закона. Порядок обеспечивали сотни правоохранителей.

Напоминаем, что в Индии в ходе протестов против закона о гражданстве погибло 5 человек.

Также протесты продолжаются в штате Западная Бенгалия. Демонстранты поджигают шины, блокируют автодороги и железнодорожные пути, а также поджигают поезда и автобусы. В Дели протестующие подожгли автобус, а правоохранители применяли против них слезоточивый газ и дубинки.

Новое законодательство, принятое парламентом на этой неделе, позволяет предоставить гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. Речь идет лишь о немусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.

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Индия, Протест, Полиция, Закон, Жертвы.
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