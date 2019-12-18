В Китае произошло мощное землетрясение: по меньшей мере пятеро пострадавших

Новости мира:На юго-западе Китая произошло землетрясение силой 5,2 балла, в результате пострадали пять человек.

В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

“Команды медиков и пожарных прибыли для проведения спасательных операций. Все раненые были доставлены в лечебные учреждения”, - говорится в материале.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился вблизи города Нейджанг в провинции Сычуань на глубине 14 км.

“Железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайную ситуацию, введя скоростные ограничения и изменения системы управления, что повлекло задержки некоторых поездов”, - пишет Xinhua.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU — CGTN (@CGTNOfficial) 18 декабря 2019 г.

Напомним, ранее произошло землетрясения на Филиппинах, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека. Еще десятки получили ранения