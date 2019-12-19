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Протесты в Гонконге: демонстранты взяли в "осаду" иностранные консульства

Протесты в Гонконге: демонстранты взяли в "осаду" иностранные консульства
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Митингующие в Гонконге пришли к зданиям иностранных консульств, что бы привлечь на свою сторону международное сообщество.

Протестующие в Гонконге двинулись к представительствам иностранных государств, чтобы призвать международное сообщество поддержать их.

Об этом сообщает Malay Mail.

"Гонконгские протестующие сегодня митингуют перед иностранными дипломатическими миссиями, призывая зарубежные правительства последовать примеру Соединенных Штатов Америки в усилении давления на Пекин и поддержке их демократического протеста", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал законопроект с требованием, чтобы Государственный департамент хотя бы раз в год свидетельствовал, что Гонконг сохраняет достаточную автономию от Пекина, чтобы сохранять выгодные условия торговли с США.

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Около 1000 человек пришли к консульствам Австралии, Британии, Европейского Союза, США, Японии и Канады, чтобы передать им петицию.

Петиция участников акции призывает иностранные правительства "поддерживать Гонконг", принимая законодательство о введении визовых санкций и замораживании активов правительственных чиновников КНР и местной администрации Гонконга.

Как сообщалось, в Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

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Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие Гонконга обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мнений и прессы.

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Китай, Гонконг, Протесты в Гонконге.
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