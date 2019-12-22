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Узбекистан выбирает парламент

Узбекистан выбирает парламент
15:05 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Узбекистане проходят парламентские выборы.

В Узбекистане проходят парламентские выборы - первые после смерти президента Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году.

Об этом сообщает DW.

"В воскресенье, 22 декабря по всей стране открылись 10,2 тысячи избирательных участков, еще 55 - за рубежом. Около 20,5 миллиона узбекских избирателей имеют право участвовать в голосовании на выборах в Законодательную палату парламента Олий мажлис, а также в местные советы - кенгаши", - говорится в сообщении.

Как отмечается, впервые право голосования предоставлено заключенным, отбывающим наказание за совершение не тяжких преступлений. В досрочном голосовании с 12 по 18 декабря участвовали почти 150 тысяч граждан, в том числе почти 90 тысяч проживающих за пределами страны (при этом на парламентских выборах в 2014 году досрочно проголосовали лишь 8,3 тысячи человек).

К участию в выборах допущены пять партий и политических объединений: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Народно-демократическая партия и Экологическая партия.

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При этом, 65 процентов кандидатов впервые баллотируются на парламентских выборов, значительная их часть моложе 40 лет. Среди претендентов на депутатские мандаты 41 процент составляют женщины.

По информации ЦИК, явка избирателей за три часа после открытия участков превысила 24 процента.

Предварительные результаты выборов планируется обнародовать 23 декабря.

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Законодательная палата Олий мажлиса насчитывает 150 депутатов. 135 из них избираются на основе прямого голосования, еще 15 делегирует Экологическое движение Узбекистана.

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Выборы, Узбекистан, Ислам Каримов.
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