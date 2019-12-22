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Силовики Гонконга разогнали акцию в поддержку уйгуров

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Силовики Гонконга разогнали акцию в поддержку уйгуров
20:41 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге тысячи человек вышли на акцию в поддержку уйгуров.

Полиция Гонконга разогнала первую акцию в поддержку мусульманского этнического меньшинства Китая.

Об этом сообщает DW.

"В Гонконге в воскресенье, 22 декабря, полиция разогнала акцию в поддержку мусульманского этнического меньшинства Китая - уйгуров. Сначала митинг, на который вышли около тысячи человек, проходил мирно. Некоторые из митингующих держали флаги "Восточного Туркестана"- так уйгуры называют Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как группа протестующих сняла китайский флаг с правительственного здания и пыталась сжечь его, начались столкновения. В ответ на это стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а те бросали в сторону полицейских бутылки с водой. Один из правоохранителей угрожал протестующим пистолетом, однако не стал стрелять. Несколько митингующих были задержаны.

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В последнее время на акциях в Гонконге часто можно было услышать песни в поддержку уйгуров и увидеть их флаги. Однако эта акция стала первой, которая была специально посвящена мусульманскому меньшинству в КНР.

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По данным правозащитной организации Human Right Watch в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзяне на западе Китая удерживается миллион человек, преимущественно уйгуры - представители мусульманского народа тюркского происхождения. Китайское правительство обвиняет уйгурские группы в сепаратизме и терроризме. США уже ввели относительно Китая санкции за притеснения уйгуров.

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Китай, Протесты, Гонконг, Уйгуры.
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