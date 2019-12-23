Протесты в Индии: количество погибших возросло до 26 человек

Новости мира:В результате протестов в Индии погибло 26 человек.

В Индии количество погибших во время протестов против нового закона о гражданстве увеличилось до 26 человек.

Об этом сообщает Anadolu.

"Полиция заявила, что количество погибших во время протестов по всей Индии возросло до 26 человек в воскресенье", - говорится в сообщении.

Закон о внесении изменений в гражданство, одобренный на прошлой неделе, дает возможность получения гражданства индусам, сикхам, джайнам и христианам, мигрировавшим в Индию из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, но исключает такую возможность для мусульман.

Как сообщалось, протесты против нового закона о гражданстве по критерию религиозной принадлежности вспыхнули в Индии 12 декабря. В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили услуги интернета, обмена голосовыми и текстовыми сообщениями.