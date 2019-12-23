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СМИ: Северная Корея начала перевооружение армии

СМИ: Северная Корея начала перевооружение армии
08:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лидер КНДР Ким Чен Ын провел совещание военного комитета, на котором решили реорганизовать и перевооружить армию.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел совещание центрального военного комитета возглавляемой им Трудовой партии Кореи, на котором рассматривался вопрос наращивания потенциала вооруженных сил.

Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

"Во время мероприятия Ким Чен Ын, в частности, подчеркнул необходимость определения "организационных и политических мер" для укрепления армии страны, чего, по его словам, требует ситуация, которая быстро меняется", - говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, на встрече, дата проведения которой не называется, было принято решение создать, расширить и реорганизовать новые подразделения армии, а также изменить принадлежность и дислокации некоторых существуючих подразделений.

В КНДР сообщили, что готовы подавить "ядерную угрозу со стороны США"

В то же время, по информации южнокорейских СМИ, речь может идти о реорганизации ряда подразделений армии КНДР, что связано с взятием на вооружение новых видов военной техники, которые были протестированы за последние несколько месяцев. Эти организационные изменения в северокорейской армии могут состояться уже в ближайшие недели.

Ранее в декабре КНДР заявляла о ряде успешных испытаний новых вооружений на космодроме Сохе. В конце ноября страна запустила в сторону Японского моря две реактивные снаряды, которые пролетели 380 километров, достигнув высоты в 97 км.

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Все по теме:

Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Армия КНДР.
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