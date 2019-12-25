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СМИ: лидеры "Талибана" в Пакистане обсуждают возможное перемирие с США

СМИ: лидеры "Талибана" в Пакистане обсуждают возможное перемирие с США
21:53 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Афганские талибы обсуждают в Пакистане варианты прекращения огня с США.

Представители руководства афганского движения "Талибан" в пакистанском городе Кветта обсуждают с лидером организации муллой Хибатуллой Ахундзадой возможность объявления режима прекращения огня с США, сообщили в среду афганскому телеканалу "Толо" осведомленные источники.

"Обсуждение сосредоточено на том, чтобы решить, каким будет режим прекращения огня - краткосрочным или постоянным", - сообщил телеканалу бывший полевой командир талибов Сейед Акбар Ага.

По данным собеседников телеканала, во встрече также принимает участие делегация представительства талибов в Дохе (Катар), участники которой позже могут проинформировать американскую сторону о результатах переговоров в Кветте.

"Спецпредставитель США (по Афганистану Залмай Халилзад) до сих пор ждет решения талибов по вопросу о снижении уровня насилия и введения режима прекращения огня", - сообщил собеседник телеканала.

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Ранее в декабре Халилзад на встрече в Кабуле с действующим президентом Афганистана Ашрафом Гани сообщил афганскому лидеру о ходе переговоров с представителями движения "Талибан" в Катаре и недавних встречах в Исламабаде.

Его визит в Кабул прошел на фоне паузы в переговорах в Дохе, объявленной американской стороной после теракта в районе авиабазы Баграм 11 декабря, ответственность за который взяли на себя талибы.

Речь на встречах в столице Катара шла о сокращении насилия, прекращении огня и запуске межафганских переговоров, отмечают афганские СМИ.

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США и талибы вели переговоры на протяжении нескольких месяцев, и по итогам восьми раундов составили проект соглашения, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало межафганских переговоров о мире.

Шеф Пентагона Марк Эспер ранее заявлял о возможности сокращения американского военного присутствия в Афганистане и без мирного соглашения.

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В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник американского телеканала NBC.

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Пакистан, США, Афганистан, Талибан.
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