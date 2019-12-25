Рождественские протесты в Гонконге: более двух десятков человек доставлены в больницы

Новости мира:Полиция применила слезоточивый газ во время рождественских протестов в Гонконге.

В ходе акций протеста 25 декабря в Гонконге полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Антиправительственные протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей, как и накануне вечером, на фоне насилия и вандализма на улицах города", - говорится в сообщении.

В нескольких различных локациях были зафиксированы офицеры полиции, которые арестовывали протестующих. Местные медицинские службы сообщили, что около 25 человек были госпитализированы с травмами, которые получили во время противостояний, в течение вторника и утра среды.

Руководительница администрации Гонконга Керри Лам выразила разочарование поведением протестующих в Рождественский сочельник, заявив, что многие люди, среди них туристы, которые приезжают в Гонконг, расстроены поведением "группы неразумных и эгоистических мятежников", которые испортили праздник.

Как сообщалось, в Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привела к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранительными органами. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.