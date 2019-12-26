Незваный гость: в Индии слон разогнал людей с пикника и съел всю еду (Видео)

В тигрином питомнике Симлипал в индийском штате Орисса сняли на видео, как слон выгоняет людей с пикника и на их глазах съедает всю еду. На кадрах видно молодого слона по кличке Бабло. Раньше он спокойно вел себя, когда его приводили фотографироваться к людям, что устраивали пикники. Однако на этот раз он почувствовал запах еды и не удержался. Слон вырвался к отдыхающим с едой, разогнал напуганных людей и начал поедать их вкусности.