Скачать
Пятница, 27.12.2019
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день
27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день

В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек

Смотрите фото (6)
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты.

Возле аэропорта Алматы в Казахстане произошла авиакатастрофа. Там упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air.

На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Число погибших,  по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили в акимате (администрации) Алматы.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении акимата.

Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета. Ранее источник сообщал о 12 погибших.

Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы. По ее данным, рейс 2100 из Алматы в столицу Казахстана города Нур-Султан (бывшая Астана) отбыл по расписанию в 7:05 утра 27 декабря по местному времени.

Однако вскоре самолет исчез с радаров диспетчеров. Борт в 7:22 при взлете начал терять высоту, пробил бетонную ограду и врезался в 2-этажное здание. Возгорания на месте падения самолета не произошло. По данным спасательных служб, среди людей в самолете есть уцелевшие.

Продолжается эвакуация пострадавших с места крушения. По словам очевидцев, некоторых забирают от входа в терминал аэропорта.

Фотографирование и видеосъемку на месте катастрофы вскоре запретили. Между тем, премьер-министр Казахстана уже создал правительственную комиссию, которая должна установить причины крушения самолета.

"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - отметило министерство.

В Конго пассажирский самолет упал на жилой квартал: много погибших (Видео)

Самолет принадлежит казахской компании Bek Air, которая специализируется на лоу-кост перевозках и выполняет рейсы по внутренним направлениям.

Напомним, 29 ноября результате авиакатастрофы легкомоторного самолета на востоке Канады в городе Кингстон погибли 7 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Авиакатастрофа, Казахстан, Алматы, Fokker-100, Bek Air, Аэропорт Алматы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
03 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
04 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
05 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь