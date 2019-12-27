В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек

Новости мира:Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты.

Возле аэропорта Алматы в Казахстане произошла авиакатастрофа. Там упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air.

На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Число погибших, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили в акимате (администрации) Алматы.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении акимата.

Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета. Ранее источник сообщал о 12 погибших.

Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы. По ее данным, рейс 2100 из Алматы в столицу Казахстана города Нур-Султан (бывшая Астана) отбыл по расписанию в 7:05 утра 27 декабря по местному времени.

Однако вскоре самолет исчез с радаров диспетчеров. Борт в 7:22 при взлете начал терять высоту, пробил бетонную ограду и врезался в 2-этажное здание. Возгорания на месте падения самолета не произошло. По данным спасательных служб, среди людей в самолете есть уцелевшие.

Продолжается эвакуация пострадавших с места крушения. По словам очевидцев, некоторых забирают от входа в терминал аэропорта.

Фотографирование и видеосъемку на месте катастрофы вскоре запретили. Между тем, премьер-министр Казахстана уже создал правительственную комиссию, которая должна установить причины крушения самолета.

"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - отметило министерство.

Самолет принадлежит казахской компании Bek Air, которая специализируется на лоу-кост перевозках и выполняет рейсы по внутренним направлениям.

Напомним, 29 ноября результате авиакатастрофы легкомоторного самолета на востоке Канады в городе Кингстон погибли 7 человек.