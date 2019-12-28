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Япония отсрочила извлечение ядерного топлива на "Фукусиме-1"

Япония отсрочила извлечение ядерного топлива на "Фукусиме-1"
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Япония перенесла работы по извлечению ядерного топлива на закрытой АЭС "Фукусима-1".

Правительство Японии пересмотрело график работ на закрытой АЭС "Фукусима-1", отсрочив извлечение отработанного ядерного топлива.

Об этом информирует NHK.

"Правительство Японии приняло решение об отсрочке продолжительностью до пяти лет извлечения ядерного топлива из бассейнов выдержки двух реакторов поврежденной атомной электростанции "Фукусима дай-ити" ("Фукусима-1" - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с новым графиком, извлечение отработанного ядерного топлива реактора №1 будет отложено на четыре-пять лет. Таким образом реализация нового плана начнется в 2027-м или 2028 финансовом году.

На реакторе №2 аналогичные работы откладываются на срок от одного года до трех лет. Соответственно, начать их предполагается в 2024-2026 годах.

"Отсрочки вызваны изменениями в выполнении работ по предотвращению распространения радиоактивной пыли", - указывает NHK.

Как сообщалось, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате в трех энергоблоках расплавилось топлива, которое прожгло защитные корпусы реакторов. Большие территории в Японии подверглись радиоактивному загрязнению, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.

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АЭС, Фукусима-1, Япония.
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