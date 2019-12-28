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Суббота, 28.12.2019

Крушение самолета в Казахстане: в сети появилось видео спасения младенца

В сети появилось видео со спасением младенца с лайнера, который разбился в Казахстане. На видео видно, как спасатель бежит в сторону автомобиля скорой помощи, прижимая к себе младенца. Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, разбился на взлете. На его борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным МВД Казахстана, в авиакатастрофе погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, еще 49 человек были госпитализированы, из них 18 - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также двое граждан Украины. Они получили травмы средней тяжести, но угрозы их жизни нет. &nbsp; &nbsp;
Укринформ
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